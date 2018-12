Stijn Vreven, van vechter bij AA Gent naar tacticus bij Beerschot Wilrijk: “Mijn leven is leeg, buiten voetbal en mijn dochter”

Twintig jaar geleden was karakterspeler Stijn Vreven (45) aanvoerder van AA Gent. Vanavond staat hij als coach van Beerschot Wilrijk in de 1/8ste finales van de beker tegenover zijn ex-club. De passie spat nog altijd van hem af, maar dat heeft ook zijn keerzijde. “Ik weet dat ik in het hokje word geduwd van mentaliteitscoach, terwijl vooral tactiek mijn dada is.”