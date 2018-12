Bpost haalt bijna 1 op 4 rode brievenbussen weg

Bijna een op de vier rode brievenbussen verdwijnt de komende maanden uit het straatbeeld in België. Bpost brengt het netwerk terug van 13.000 tot 10.000 bussen, zo heeft het bedrijf dinsdag bevestigd. “Het netwerk van rode brievenbussen is sinds 2004 nooit aangepast aan de evolutie van het klantengedrag”, aldus woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Volgens bpost is het aantal brieven dat mensen in de rode brievenbussen deponeren, met 60 procent gedaald sinds 2004. Uit een kwart van de bussen haalt de postbode nog hoogstens zes brieven per dag op, luidt het.

Daarom is beslist om de komende vijf maanden 3.000 rode brievenbussen te schrappen. Bpost benadrukt dat “de huidige bereikbaarheid en dienstverlening behouden blijven”. Klanten zullen ook na de operatie “binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en van 1.500 meter in landelijk gebied toegang hebben tot een rode brievenbus”. Ze kunnen ook nog altijd hun brieven afgeven in het postkantoor of in een postpunt. En klanten met een beperkte mobiliteit kunnen hun brief ook meegeven aan de postbode.

Volgens bpost blijft ook met 10.000 rode brievenbussen “de dekkingsgraad van het brievenbussennetwerk een van de beste in Europa”. De gemeenten werden begin november op de hoogte gebracht van de plannen.

Bpost-topman Koen Van Gerven had in juni in de Kamercommissie Infrastructuur al te kennen gegeven dat heel wat rode brievenbussen zouden sneuvelen. “We kunnen rustig 25 tot 30 procent van de brievenbussen weghalen en nog heel comfortabel zitten”, zei hij toen.

