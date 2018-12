EU-ministers bereiken akkoord over hervorming eurozone

Brussel - Na meer dan achttien uur onderhandelen hebben de EU-ministers van Financiën een akkoord bereikt over een hervorming van de eurozone. De Europese lidstaten versterken dan wel hun samenwerking in het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU), maar hun plannen gaan niet zo ver als de Franse president Emmanuel Macron had gewild.

Een aparte begroting voor de eurozone, een EU-minister van Financiën, een upgrade van het noodfonds ESM tot een ‘Europees IMF’ ... Geen van de ambitieuze ideeën die Macron heeft gelanceerd, heeft het finale akkoord gehaald, maar toch was de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire tevreden. Er is namelijk afgesproken om verder te onderhandelen over een begroting die geld reserveert voor landen die geconfronteerd worden met een economische schok waar ze zelf geen schuld aan hebben.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) krijgt wel meer mogelijkheden om landen bij te springen die in moeilijkheden gekomen zijn op de financiële markten.

Het is de bedoeling dat het akkoord volgende week bezegeld wordt op de Europese top. De ministers van Financiën verwachten van de leiders ook een mandaat om verder te onderhandelen over concrete hervormingen.