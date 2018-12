Grafdelvers stelen ringen en gouden tanden van overledenen. “Geen sprake van diefstal. Die waren van niemand”

Brugge - Vier mannen staan in de correctionele rechtbank in Brugge terecht voor grafschennis. Drie van hen moeten zich ook verantwoorden voor loondiefstal en heling. Als grafdelvers bij stad Brugge namen ze foto’s van skeletten en verkochten de gouden tanden en ringen die ze aantroffen in de graven. Ze riskeren alle vier een celstraf. “Wat ze deden, was moreel verwerpelijk maar niet strafbaar”, klonk het bij de verdediging.

De feiten kwamen in de nasleep van de voetballen rellen na Club Brugge-Antwerp op 22 oktober vorig jaar. Naar aanleiding van die rellen werd Kevin D. (30) uit Loppem opgepakt en op zijn smartphone troffen de speurders lugubere foto’s aan. Op een van de foto’s was zelfs een schedel te zien waarop hij een hakenkruis tekende.

“De foto’s werden gedeeld in een Whatsapp-groepje en voorzien van respectloze opmerkingen”, schetste de procureur de feiten. “Maar het meest wansmakelijk moest nog komen. Het onderzoek wees uit dat ze ook ringen en gouden tanden uit de graven roofden en verkochten aan een goudsmid. De winst verdeelden ze onder elkaar en om de herkomst ervan te verdoezelen logen ze dat ze het goud gevonden hadden tijdens het opruimen van de zolder. Als eksters plunderen ze alles wat blinkt uit de graven en dat voor een paar honderden euro. Zij hadden niet het minste respect voor de overledenen en moesten zich schamen.”

Eén jaar cel

Kopstuk Kevin D. moet zich naast achttien feiten van grafschennis, loondiefstal en heling ook verantwoorden voor bezit verboden wapens. Bij een huiszoeking in zijn woning werden vijf lichtpatronen, een stroomstootwapen, een telescopische wapenstok, een machete en een boksbeugel aangetroffen. Voor D. vroeg de procureur een jaar celstraf. Voor Steve N. en Kevin R. vroeg ze acht maanden cel. Voor M.V. vroeg ze zes maanden cel. Hij staat enkel terecht voor grafschennis, niet voor de diefstallen.

“Geen diefstal of grafschennis”

Volgens de verdediging waren de feiten moreel verwerpelijk maar niet strafbaar. “Mijn cliënt was helemaal niet de leider van een roversbende,” stelde Franky Baert, de advocaat van Kevin D. “Er was juridisch gezien ook geen sprake van diefstal. Die ringen en tanden waren van niemand. Het was hun taak om menselijke resten na het verlopen van grafconcessies in een massagraf te deponeren. Als ze daarbij iets vonden in het zand hielden ze dat voor zich maar dat was een oud gebruik. Dat hadden de anciens hen zo geleerd. Dat was uiteraard laakbaar, maar geen diefstal.”

Volgens Baert was er ook geen sprake van grafschennis. “Graven openbreken was hun job. Er foto’s van nemen, is evenmin grafschennis.” Baert vroeg de vrijspraak voor grafschennis, loondiefstal en heling. Voor de wapens vroeg hij de opschorting. “We wisten helemaal niet dat we dat goud niet mochten verkopen. En die foto’s namen we ook in functie van onze premies”, zei Kevin D. in de rechtbank. Maar de procureur verwees naar de verhoren van de ploegbazen die stelden dat foto’s niet nodig waren voor de premies.

“Humor om gruwel te verwerken”

Volgens de advocaat van Steve N. was de humor in het Whatsapp-groepje bedoeld om de gruwel te verwerken waarmee zij geconfronteerd werden. “Zij moesten ten slotte met de handen botten, schedels en tanden oprapen. In ziekenhuizen wordt ook vaak humor gebruikt om met het leed om te kunnen gaan”, aldus advocaat Reginald Van Belleghem. Ook de advocaat van Kevin R. pleitte dit. “Mijn cliënt was de humorist van groep. Maar hij vertelde nooit grappen als er nabestaanden in de buurt waren”, aldus Peter De Becker.

Volgens De Becker is de houding van stad Brugge eveneens laakbaar. “Jarenlang werden geen regels voorzien. De stad liet maar begaan. Maar toen het uitkwam moesten deze mensen er voor opdraaien.”

Ook M.V. vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt staat hier volledig buiten”, stelde zijn advocaat Stijn Leliaert. “Hij zat in een ander grafdelversgroepje op sociale media. Niet datgene waarover het hier gaat. Hij heeft zelf nooit foto’s genomen. In de tien jaar die hij als grafdelver werkte, heeft hij ooit één gouden tandkroontje gevonden in het mul en verkocht voor amper 26 euro. Daardoor is hij de job kwijt die hij zo graag deed. Door de berichtgeving in de media worden zij aanzien als mannen die kisten openbraken en actief op zoek gingen naar goud. Maar dat was het helemaal niet.”

Morele schadevergoeding

Naast M.V. werd ook Kevin D. ontslagen als grafdelver. De andere twee zijn nog in dienst van de stad. Stad Brugge eist als burgerlijke partij een morele schadevergoeding van 5.000 euro voor de imagoschade die de betrokkenen veroorzaakten.

De uitspraak volgt op 8 januari.