Liverpool-fans gaan helemaal uit de bol op nummer opgedragen aan Divock Origi

Divock Origi was de grote held bij zijn club Liverpool nadat de Rode Duivel in de 96ste minuut (!) het enige doelpunt scoorde in de stadsderby tegen Everton. En dat nota bene in zijn eerste speelminuten van het seizoen. De supporters van The Reds vierden door een Divock Origi-versie van het nummer ‘Saturday Night’ van Whigfield te maken en daarop helemaal uit de bol te gaan.

Het is niet de eerste keer dat Origi die eer te beurt valt. Eerder was er ook al ‘Origigigi Origigo’ nadat de spits in de laatste minuten de winnende goal maakte voor de Rode Duivels tegen Rusland op het WK 2014.