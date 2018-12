Slaat Nederlands toptalent Frenkie de Jong Barcelona af voor andere topclub? “Heb een woordje met hem gewisseld”

De vele jonkies van Ajax staan in de belangstelling van een heleboel Europese topclubs. Niet in het minste Frenkie de Jong. De metronoom van de Amsterdammers wordt al maanden gelinkt aan Barcelona, naast onder andere Manchester City en Tottenham. Maar Kylian Mbappé wil daar een stokje voor steken.

De Franse wereldkampioen werd maandag verkozen tot Beste Belofte tijdens het gala van de Gouden Bal, waar hij ook vierde werd in de strijd om die prestigieuze prijs. Na afloop kreeg hij een vraag over De Jong, tegen wie Mbappé twee keer speelde met Les Bleus.

“Dat is een speler die veel indruk op me heeft gemaakt in de twee wedstrijden tegen Nederland”, zei de 19-jarige aanvaller van PSG. “Zijn spelinzicht en de kwaliteit van zijn passing, waarmee hij linies doorbreekt, maken hem erg waardevol. Zeker omdat hij ook nog veel ballen verovert.”

Mbappé schat de 21-jarige Nederlander hoog in, want: “Om eerlijk te zijn, hij is welkom in Parijs. Ik heb een woordje met hem gewisseld, omdat hij erg veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem”, lachte de Fransman.