Voorjaarsstormen veroorzaakten voor zeven miljoen euro schade in Vlaanderen. Deze gemeenten dienden dossier in bij Rampenfonds

Tussen 21 mei en 10 juni werd ons land bijna dagelijks getroffen door zware onweders. De schade is nu begroot op net geen zeven miljoen euro. De zware regenval komt in aanmerking voor een erkenning als ramp, de storm en hagelbuien voorlopig niet.

De warmte-onweders waren omnipresent in ons land in de maand mei en begin juni. “We hebben te maken gehad met een typische zomersituatie. De warmte-onweders ontstaan ter plaatse, maar als ze uitgewerkt zijn, dan blijven we in de warme lucht zitten. Soms gebeurt het dat een onweer gevolgd wordt door koude lucht, maar die situatie hebben we in de maand mei niet gekregen. We hadden in mei en juni 18 dagen met onweer en dat is vrij veel”, zegt het KMI.

Dat zorgde voor de nodige overlast. Vooral West-Vlaanderen werd zwaar getroffen, gevolgd door Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Antwerpen kwam er het beste van af.

Foto: Tom Palmaers

Op basis van adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het KMI komt de hevige regenval in aanmerking voor erkenning door het Vlaams Rampenfonds, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Voor de storm en hagelbuien kan op basis van die adviezen geen erkenning als ramp worden verleend omdat niet voldaan werd aan het erkenningscriterium dat er windsnelheden van minstens 120 km/u. moeten worden gemeten. Achttien gemeenten die een dossier indienden is nu gevraagd om bijkomend bewijs te leveren aan de hand van fotomateriaal. Dan kunnen ze misschien toch nog op een tegemoetkoming rekenen.

Oostende leed meeste schade

Intussen is duidelijk hoe groot de schade was en waar de meeste schade werd geleden. De meeste -claims kwamen uit West-Vlaanderen voor 2.607.493 euro in totaal). Gevolgd door Vlaams-Brabant (1.976.902 euro), Limburg (1.073.110) en Oost-Vlaanderen (1.073.021 euro).

Zwaarst getroffen werd Oostende, gevolgd door Kortenberg in Vlaams-Brabant en Sint-Truiden (Limburg).

De minste claims kwamen uit Antwerpen waar slechts vier gemeenten een dossier indienden bij het rampenfonds (Beerse, Brecht, Kapellen en Stabroek).

Bekijk hier alle gemeenten die een dossier indienden bij het Vlaams Rampenfonds:

ANTWERPEN:

Beerse (7.500 euro), Brecht (200.000 euro), Kapellen (niet vermeld), Stabroek (31.500 euro).

LIMBURG:

Sint-Truiden (500.000 euro), Tongeren (329.110 euro), Voeren (244.000 euro).

OOST-VLAANDEREN:

Aalst (niet vermeld), Aalter (335.241 euro), Deinze (niet vermeld) Knesselare (50.422 euro), Sint-Lievens-Houtem (204.358 euro), Zottegem (483.000 euro), Zwalm (niet vermeld).

VLAAMS-BRABANT:

Asse (60.000 euro), Bekkevoort (153.576 euro), Dilbeek (80.000 euro), Diest (356.993 euro), Geebets (122.684 euro), Kortenaken (200.000 euro), Kortenberg (662.249 euro), Linter (100.000 euro), Scherpenheuvel-Zichem (36.000 euro), Steenokkerzeel (52.900 euro), Tielt-Winge (150.000 euro) en Zaventem (2.500 euro).

WEST-VLAANDEREN

Alveringem (95.4878 euro), Bredene (300.000 euro), Deerlijk, Menen, Middelkerke, Kortemark en De Haan (niet vermeld), Houthulst (379.441 euro),Knokke-Heist (25.795 euro), Ledegem (2.500 euro) en Oostende (1.804.270 euro).