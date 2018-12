Geen voetbal dit weekend voor PSG door gele hesjes

De thuiswedstrijd van leider Paris Saint-Germain in de Franse competitie tegen Montpellier gaat zaterdag niet door. De politie in Parijs heeft verzocht het duel uit te stellen, omdat die dag mogelijk weer een grote protestactie van de inmiddels bekende ‘gele hesjes’ in de hoofdstad wordt gehouden. De Franse voetbalbond zal met beide clubs op zoek gaan naar een nieuwe datum.

De wedstrijd tussen PSG en Montpellier stond normaal zaterdag om 16 uur op het programma. De ploeg uit Parijs staat met 43 punten uit vijftien wedstrijden stevig op kop in de Ligue 1. Montpellier is de verrassende nummer twee in het klassement, met veertien punten achterstand op de sterrenploeg van trainer Thomas Tuchel, waar Neymar out is met een knieblessure en het weekend rust dus goed kan gebruiken.

De afgelopen twee zaterdagen vonden twee grote manifestaties plaats van actievoerende burgers, inmiddels beter bekend als de ‘Gilets Jaunes’ (gele hesjes) in Parijs. Politieprefect Michel Delpuech onderstreept de ernst van de situatie.

“De Arc de Triomphe gevandaliseerd, roosters van de Tuileries-tuin afgescheurd, voertuigen verbrand, winkels geplunderd... Het geweld van het laatste weekend in Parijs is ongezien. Ook in het 16de arrondissement, waar het stadion van PSG, Parc des Princes, staat”, klinkt het bij Delpuech. Bij de manifestaties werden 412 mensen gearresteerd en loopt de schade volgens burgemeester Anne Hidalgo op tot bijna 4 miljoen euro.

Foto: Photo News

Iets ludieker van aard stopten enkele gele hesjes vrijdag de spelersbus van FC Nantes, die op weg was naar de luchthaven van Loire na de 3-0 nederlaag tegen Saint-Étienne. Pas toen de spelers op de foto gingen met de actievoerders, mocht de bus passeren.