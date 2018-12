Athletic Bilbao zet coach aan de deur

Athletic Bilbao heeft dinsdag, een dag na de 3-0 nederlaag bij Levante, een einde gemaakt aan de samenwerking met haar Argentijnse coach Eduardo Berizzo. Berizzo werd in het tussenseizoen aangesteld als T1 van de Baskische topclub, maar kon de motor niet doen draaien. Bilbao staat na veertien speeldagen op de achttiende plaats, een degradatieplaats, met slechts elf punten.

Voor de 49-jarige Berizzo was Athletic Bilbao zijn derde trainersklus in de Primera Division. Eerder was de Argentijn hoofdcoach bij Celta de Vigo (2014-2017) en Sevilla (2017). Bij de Andalusiërs beleefde hij een korte, maar woelige periode. Eind november 2017 werd prostaatkanker bij Berizzo vastgesteld en nauwelijks een maand later werd hij door tegenvallende resultaten ook ontslagen bij de Rojiblancos.

Berizzo wordt voorlopig opgevolgd door Gaizka Garitano, de coach van Athletic B. De Basken spelen donderdag hun terugwedstrijd van de zestiende finales in de Copa del Rey, bij reeksgenoot Huesca. Volgende week maandag volgt op de vijftiende speeldag van de Primera Division een thuiswedstrijd tegen Girona.