Nederlandse presentator voor tweede keer verrast door ontslag live in uitzending

De Nederlandse presentator Philip Freriks zal wel eens betere weken hebben meegemaakt. Zondag kreeg de nietsvermoedende Freriks live op de radio te horen dat hij ontslagen was. Omroep VPRO noemde het incident later een misverstand. Maar een dag later kreeg de zeventiger in een talkshow opnieuw een onverwachte mededeling over zijn ontslag. “Er is tegen mij gezegd dat hier absoluut geen sprake van was.”

Freriks, die de Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens presenteert, had een column in het radioprogramma OVT. Zondag kreeg hij direct na zijn relaas live op zender te horen dat hij ontslagen was. “Philip, de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we tot onze grote spijt, tot ons groot leedwezen, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan”, aldus presentator Jos Palm.

Het was duidelijk dat Freriks van tevoren niet op de hoogte was van dit gegeven en reageerde gepikeerd. Omroep VPRO bood later excuses aan en liet weten dat het voorval berustte op een misverstand.

Voor de tweede keer verbijsterd

In die lezing werden maandagavond echter gaten geschoten in de talkshow ‘Pauw’. Tijdens de uitzending werd een fragment afgespeeld waarin John Jansen van Galen, een andere OVT-columnist, vertelt dat er met hem door de hoofdredactie van de VPRO wel degelijk eerder was gesproken over het ontslag van Freriks. Volgens Van Galen moest Freriks vertrekken omdat OVT wil verjongen.

Ook van die onaangename verrassing had de 74-jarige Freriks geen weet. “Ik ben nu voor de tweede keer verbijsterd. Want ik heb dit heel expliciet gevraagd, en er is tegen mij gezegd dat hier absoluut geen sprake van was”, klonk het in ‘Pauw’. “Ik heb vandaag nog de hoofdredacteur van de VPRO gesproken die mij nog in alle toonaarden heeft bezworen hoe jammer hij het vindt dat ik wegga. Ja, ik weet niet wie ik nu nog moet geloven.”

Freriks liet weten sowieso niet meer terug te willen keren als columnist van OVT.