Mbappé en Neymar leiden, maar de “Servische Falcao” en de “Bulldozer” verbazen Europa als aanvalsduo

Het voetbalseizoen is intussen zijn vijfde maand ingegaan. Het jaar 2018 zit er alweer bijna op en de wintertransfermarkt nadert. Hoog tijd om eens te kijken welk aanvalsduo het er tot nu het beste van afbracht in de grootste Europese competities. En die zoektocht levert een verrassende nummer twee op.

Het is vaak moeilijk om de offensieve productie van voetbalteams met elkaar te vergelijken. En dus houden we het best simpel: bij de doelpunten en assists van de twee meest productieve aanvallers.

In dat geval komen we tot de volgende rangschikking:

1. PSG: Neymar + Kylian Mbappé = 23 goals en 11 assists (34)

2. Frankfurt: Sebastien Haller + Luka Jovic = 19 goals en 11 assists (30)

3. Barcelona: Lionel Messi + Luis Suarez = 18 goals en 11 assists (29)

4. Dortmund: Marco Reus + Jadon Sancho = 13 goals en 13 assists (26)

5. Man City: Raheem Sterling + Sergio Agüero = 16 goals en 9 assists (25)

6. Mönchengladbach: Thorga Hazard + Alassane Plea = 16 goals en 8 assists (24)

Juventus: Cristiano Ronaldo + Mario Mandzukic

Lille: Nicolas Pépé + Jonathan Bamba

Dat het aanvalsduo van Lille in de top zes staat is verrassend, net als Thorgan Hazard en Alessane Plea van Borussia Mönchengladbach. Maar het duo van Eintracht Frankfurt op nummer twee zorgt voor de grootste verrassing. Ook als we naar doelpunten per trio zouden kijken, prijkt de Duitse club op twee na de geweldenaars van PSG en voor die van FC Barcelona.

Foto: Arne Dedert/dpa

“Servische Falcao”

Maar wie zijn Sebastien Haller en Luka Jovic eigenlijk? Wel, Jovic maakte zich dit seizoen wereldbekend door liefst vijf keer te scoren tegen het Fortuna Düsseldorf van Dodi Lukebakio en Benito Raman. De huurling van Benfica is sindsdien een vaste waarde bij de nummer vijf uit de Bundesliga en scoorde ook al vijf doelpunten in de Europa League.

De amper 20-jarige Serviër deed naast tegen Düsseldorf ook de netten trillen tegen onder andere Schalke 04, Hoffenheim, Wolfsburg, Lazio en Marseille. Zijn exploten zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zo zou Barcelona wel wat zien in Jovic. Ze zien hem als een ‘nieuwe’ Samuel Umtiti, een jonge speler die boven de verwachtingen presteerde en een vaste waarde is geworden in het eerste elftal.

Jovic heeft een aankoopclausule van 10-12 miljoen euro in zijn huurovereenkomst tussen Benfica en Frankfurt. Uiteraard zullen de Duitsers die optie lichten. “Hij heeft voetbal in zijn genen”, zei ex-ploegmaat Kevin-Prince Boateng over de Serviër, die in juni debuteerde voor zijn land. “Hij is een straatvoetballer en heeft een neus voor goals. Hij scoort met zijn hoofd, rechter- en linkervoet. Technisch is hij dan ook sterk en eigenlijk heeft hij alles wat je van een spits verlangt. Hij kan wereldklasse worden.”

In zijn thuisland wordt Jovic alvast de “Servische Falcao” genoemd.

Foto: EPA-EFE

750.000 euro

Over naar Sebastien Haller. De 24-jarige Fransman begon zijn carrière bij Auxerre, waar hij de jeugdreeksen doorliep. Dat leende hem in de winter van januari 2015 uit aan Utrecht, dat hem zes maanden later voor amper 750.000 euro overnam. Twee jaar later verkocht de Nederlandse club zijn spits voor 7 miljoen euro aan Frankfurt na het scoren van 51 doelpunten in 98 wedstrijden.

De in het kleine Ris-Orangis geboren Fransman heeft door de brede Franse vijver aan talenten nog geen cap bij het A-elftal van Frankrijk op zijn palmares staan, maar scoorde wel dertien keer in twintig optredens voor de beloften van Les Bleus. En vorig seizoen was hij een sleutelpion voor Frankfurt op weg naar winst in de DFB Pokal, de Duitse beker, met vier goals en drie assists in de campagne.

Volgens analisten speelt hij een beetje zoals David Trezeguet, de Fransman die bijna alles won met Juventus en Frankrijk. “Een bulldozer krijgt hem niet omver”, liet ex-coach Niko Kovac zich ooit ontvallen. “Haller erbij halen, heeft ons meer kracht gegeven in de aanval”, aldus ploegmaat Jonathan de Guzman. “Hij houdt de bal goed bij, is groot en toont zijn kwaliteiten.”

Vorig seizoen won Haller de prijs voor doelpunt van het jaar in de Bundesliga voor een heerlijke volley tegen Stuttgart.