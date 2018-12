Kernkabinet op de valreep uitgesteld: premier Michel zet zijn politieke consultaties voort

Brussel - De regeringscrisis lijkt compleet: het kernkabinet van dinsdag is uitgesteld en premier Charles Michel zet zijn politieke consultaties voort. Dat meldt zijn woordvoerder. N-VA blijft zich met hand en tand verzetten tegen het VN-migratiepact, hoewel de consensus onder experts is dat het pact geen bindende juridische gevolgen kan hebben. Intussen is N-VA een online campagne gestart tegen het pact.

Hoogspanning in de Wetstraat. Het kernkabinet is op de valreep uitgesteld. Aanvankelijk zou dat om 15 uur van start zijn gegaan. Nu meldt de woordvoerder van de premier dat de premier zijn politieke consultaties verderzet. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. De patstelling lijkt alleszins compleet.

Het feit dat Michel de kern nog niet samenroept, wijst erop dat de tijd er duidelijk nog niet rijp voor is. De positie van, met name de N-VA, lijkt de voorbije uren alleen maar verhard. De partij lanceerde vanmiddag alvast een harde onlinecampagne tegen het VN-Migratiepact.

Aan de ambtswoning van de premier kwam Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag als eerste aan. Hij vond de N-VA-campagne alvast erg vreemd ‘maar wat echt telt, is wat hier rond de tafel gezegd wordt’. Gevraagd naar de kans op slagen van de onderhandelingen, antwoordde hij ‘hier zitten redelijke mensen rond de tafel en ik ken de premier als een heel vastberaden man die niet snel zal opgeven.’

Volgens De Croo is een interpretatieve tekst zoals die van Nederland en Denemarken nog steeds een goede optie. Hij wijst erop dat beide landen harde onderhandelaars waren toen het Migratiepact geschreven werd. ‘Zolang de premier het hoofd koel houdt, heeft verder werken zin. We hebben al voor hetere vuren gestaan.’

Alexander De Croo: "Het is goed dat we het eindelijk over de inhoud kunnen hebben"

Verhitte kamercommissie

Ook de zitting van de Kamercommissie dreigt uitgesteld te worden. Daar ging het er overigens verhit aan toe. “Van dag één heb ik gezegd dat ik binnen de schoot van de meerderheid naar een compromis wilde zoeken. Ik blijf dat doen ondanks wat er gezegd is de laatste dagen, ondanks wat er op sociale media gepubliceerd is”, zegt Servais Verherstraeten (CD&V). “Maar ofwel onderhandel je, ofwel voer je campagne. Een beetje respect voor de democratische spelregels en voor de collega’s uit de meerderheid.”

Online “haatcampagne”

Intussen is N-VA een online campagne gestart tegen het pact. De campagne krijgt bijzonder veel kritiek. “We moeten deze haatmachine stoppen”, aldus Kristof Calvo. Volgens CD&V’er Robrecht Bothuyne is de N-VA zich dan weer “aan het profileren op basis van leugens en halve waarheden”, schrijft hij in een tweet die hij afsluit met de #NieuwVlaamsBelang.

“Ik heb hier maar één woord voor en dat is ‘onfatsoenlijk’”, zegt Kris Peeters. “Ik begrijp niet wat er bij N-VA aan de hand is, om zo’n campagne te lanceren waar dingen instaan die niet correct zijn.”

Volgens Peeters staat de campagne ook haaks op de afspraak die maandag in het kernkabinet werd gemaakt dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Hij merkt op dat N-VA-vicepremier Jan Jambon zelf heeft aangegeven met 30 vragen te zitten en dat die samen zouden worden bekeken.

Vanuit de hoek van Vlaams Belang krijgt N-VA felicitaties. “Felicitaties met jullie campagne, ze had van mij kunnen zijn”, zegt Filip Dewinter.

