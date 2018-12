Minstens negen kerken gesloopt sinds 2011

Brussel - Sinds 2011 zijn in Vlaanderen zeker negen parochiekerken gesloopt, of iets meer dan 10 procent van de sindsdien opgeheven parochies. Dat schrijft het christelijke weekblad Tertio morgen/woensdag.

Geert Bourgeois, toen nog viceminister-president, stelde in 2011 een conceptnota op over de toekomst van de parochiekerken, en in 2012 volgden de richtlijnen van de Belgische bisschoppen voor het gebruik van parochiekerken.

Opmerkelijk is verder dat eigenlijk geen enkele instantie opvolgt wat er gebeurt met kerken die aan de eredienst onttrokken worden, en hoe het die gebouwen verder vergaat. Het is de beslissing van een bisdom om een kerk te herbestemmen maar eens de kerk aan de eredienst onttrokken is, is dat gebouw niet langer haar zorg. Ook de Vlaamse overheid blijkt niet bij te houden wat er verder met die kerkgebouwen gebeurt, aldus Tertio.

Tertio lijst elf kerken die de voorbije jaren gedesaffecteerd werden, waarvan er negen al gesloopt zijn. Een tiende kerk, O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Ardooie, brandde in 2015 af en de restanten werden in 2016 gesloopt. Een kerk in Deurne, Heilige Bernadette, werd eerder dit jaar gedesaffecteerd, maar een sloopdatum is nog niet bepaald.

De meeste van die kerken dateren van de jaren 60 en 70 en hadden weinig erfgoedwaarde.

Het weekblad wijst er verder onder meer op dat de gesprekken over het medegebruik, de eventuele nevenbestemming of de herbestemming van parochiekerk in Vlaanderen nog lang niet zijn afgerond. De kerkenbeleidsplannen komen volgend jaar in een stroomversnelling terecht, want dan stellen steden en gemeenten ook in overleg met de centrale kerkbesturen en hun kerkfabrieken hun meerjarenplan 2020-2025 op.