Inbrekers gooien glazen deur aan diggelen met steen en gaan recht op de (lege) kassa af

Op het verzoek van het parket van Namen verspreidt de federale politie beelden van een inbraak in een nachtwinkel in het Waalse Jemeppe-sur-Sambre. Omstreeks vijf uur in de ochtend gooiden twee individuen de glazen deur van een nachtwinkel aan diggelen met een steen en gingen recht op de kassa af. De daders hadden zich echter misrekend, de kassa was zo goed als leeg toen ze ermee vandoor gingen.

De onderzoekers vragen contact op te nemen via het gratis nummer 0800/30 300 als u een van de verdachten in bovenstaande video of hun zwarte Fiat Punto herkent.

