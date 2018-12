VAR en scheidsrechter scoorden dramatische 0 op 4 tijdens afgelopen weekend

Brussel - De videorefs en de scheidsrechters kenden op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League geen al te best weekend. Van de vier VAR-situaties resulteerde geen enkele in een correcte beslissing, zo bleek uit de evaluatie die scheidsrechtersbaas Johan Verbist maandagavond maakte.

Tijdens de wedstrijd tussen Lokeren en AA Gent (2-2) greep de videoref wel nog terecht in, maar scheidsrechter Dierick beoordeelde de fase verkeerd. Daardoor werd de gelijkmaker van Dylan Bronn onterecht goedgekeurd. “Bij het opzetten van de aanval wordt er een fout gemaakt op Miric. Hij wordt vastgehouden en kan daardoor niet in duel gaan voor de bal. De scheidsrechter laat doorspelen en Bronn maakt de gelijkmaker. Er is een correcte VAR-tussenkomst maar na het zien van de beelden geeft de scheidsrechter toch doelpunt”, aldus Verbist.

Nog later in de wedstrijd had AA Gent een strafschop kunnen krijgen voor handspel van Diaby. De VAR wees Dierick er terecht op, maar opnieuw gebaarde de ref van krommenaas en kende enkel een hoekschop toe.

In twee andere gevallen had de videoref moeten tussenkomen, maar deed die dat niet. Beide fases deden zich voor in de partij tussen Antwerp en STVV (1-3). Zo had Sinan Bolat voor de slag in het gezicht van De Sart altijd rood moeten krijgen, vindt scheidsrechtersbaas Verbist. De doelman ontsnapte met geel. Ook bij de gelijkmaker van Antwerp werd scheidsrechter Bert Put in de steek gelaten door de VAR. “In de opbouw van het doelpunt wordt Bezus tegen de grond geduwd. De scheidsrechter liet doorspelen en hier had de VAR de scheidsrechter naar het scherm moeten roepen om hem de fase te laten zien”, aldus Verbist.