Geschillencommissie stuurt Bob Peeters twee wedstrijden naar de tribune na woede-uitbarsting

Westerlo-coach Bob Peeters moet mogelijk twee wedstrijden vanop de tribune volgen. Dat is de beslissing van de Geschillencommissie, na zijn woede-uitbarsting in de topper tegen Beerschot Wilrijk. Toen schold Bob Peeters scheidsrechter Ken Vermeiren de huid vol na het laatste fluitsignaal. Peeters krijgt ook een boete van € 1.000 opgelegd. Westerlo kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Als Westerlo en Bob Peeters akkoord gaan met de schorsing, gaat zijn schorsing van 2 weken in vanaf 12 december. Dan mag Peeters niet in de dugout staan tegen Tubeke (uit, 15 december) en OH Leuven (thuis, 21 december).

“Of ik boos ben? Het is altijd hetzelfde met die ref. Altijd flikt hij weer iets”, fulmineerde Peeters na de verloren wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk. “We hebben hem al een paar keer proberen wraken. Wat moet Biset doen bij die fase? We hadden de wedstrijd onder controle… En nu is het meteen: ik maak een verslag hé. Als hem dat gelukkig maakt, moet hij maar doen. Het boeit me niet als ze me schorsen tot het einde van het seizoen. Wij willen een propere sport en mensen die capabel zijn om wedstrijden te fluiten. Telkens lukt dat niet en dan word je boos.”