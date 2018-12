Transmigranten vallen veiligheidsagenten aan bij Brusselse Noordstation

Brussel - Drie agenten van Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, zijn maandagnacht vlakbij het Brusselse Noordstation aangevallen door een groep vluchtelingen of transmigranten. Kort voordien was een transmigrant gebeten door een hond van een bewakingsfirma.

Volgens Philippe Dubois van CGSP-Spoor moesten drie veiligheidsagenten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Een bewakingsagent van privé-bewakingsfirma G4S kreeg het aan het Noordstation aan de stok met een groep transmigranten nadat hij hen had aangespoord om de omgeving proper te houden. De bewakingsagent was vergezeld van een hond die een van de jongeren beet.

Daarop ontstond een vechtpartij en de bewakingsagent riep versterking in van Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, en van de politie. Drie agenten van Securail kwamen snel ter plaatse en kregen slagen, aldus de vakbond. Ze moesten naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging, weet Bruzz.be.

De socialistische vakbond vraagt nu bijkomende middelen voor de mensen van Securail zodat die zich zouden kunnen verweren in dergelijke omstandigheden. “De pepperspay waarover ze nu beschikken, is ontoereikend,” zegt Philippe Dubois. De buurt rond het Noordstation staat al even ter discussie. De Lijn besliste zelfs even om geen bussen meer te laten stoppen in het station, maar heeft die beslissing intussen herroepen.

Nu het kouder wordt, brengen meer en meer transmigranten uit het Maximiliaanpark de nacht door in het station en laten er veel vuil achter. Er zijn meer controles beloofd.