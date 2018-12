Mourinho clasht nu ook met televisiekanaal van... Man United zelf: “Waarom zou ik jou antwoorden?”

Het zijn geen leuke tijden voor José Mourinho. De Portugese trainer krijgt de motor van Manchester United maar niet aan de praat en moet zich voorlopig tevredenstellen met een magere zevende stek in de Premier League. Afgelopen weekend moesten The Red Devils nog een 2-0 achterstand ophalen tegen laagvlieger Southampton, verder dan 2-2 kwam United niet. Woensdag wacht de clash met Arsenal en Mourinho heeft blessurezorgen. Toen de reporter van MUTV - het videokanaal van de eigen club - naar een update vroeg, reageerde The Special One venijnig.

Victor Lindelof, Chris Smalling, Eric Bailly en Matteo Darmian waren al afwezig tegen Southampton, en in het duel tegen The Saints pikten Luke Shaw, Phil Jones, Marcus Rashford en Rod Duivel Romelu Lukaku een blessure op. Daar komt dan nog eens de schorsing van Ashley Young bij. Kopzorgen dus achterin en vooraan voor Mourinho, en dat heeft de reporter van MUTV geweten.

“Ik wil je geen update geven”, sneerde Mourinho naar de werknemer van zijn eigen club, toen die wilde weten hoe het gesteld is met de geblesseerden. “Ik zou graag hebben dat Arsenal TV dezelfde vragen stelt aan hun coach, maar dat doen ze niet. Ze houden alles intern. Dus waarom zou ik jou een antwoord geven?” De spanning was meteen te snijden.

“We gaan moeten puzzelen tegen woensdag”, ging Mourinho nadien verder. “We zullen aanpassingen moeten doorvoeren en toegevingen doen om het team in balans te houden. Maar ik geloof dat we vechtlust gaan hebben om de match te winnen.”

Dat Mourinho onder druk staat, werd eerder deze week al duidelijk. In de Engelse pers lekte uit dat de Portugees in de kleedkamer zwaar had uitgehaald naar Paul Pogba. “Je bent een virus, dodelijk voor de jongens om je heen”, klonk het onder meer.