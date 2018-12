Kabeldiefstallen blijven wegen op stiptheid spoor

Brussel - De stiptheid van de treinen was in oktober iets beter dan in september en ook iets beter dan in oktober vorig jaar, maar blijft wel aan de lage kant. In 15,6 procent van de gevallen kwam de trein aan met minstens zes minuten vertraging, zo blijkt uit het maandelijkse stiptheidsrapport van spoorbedrijven Infrabel en NMBS.

In de top tien van oorzaken die de meeste vertragingsminuten opleverden, was er vijf keer sprake van een kabeldiefstal. De diefstal in Thimister, in de provincie Luik, op 14 oktober veroorzaakte liefst 7.614 minuten vertraging.

Midden oktober rolde de politie een dievenbende op en toen was er volgens Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken wel een kortstondige daling van het aantal diefstallen, maar nadien waren er toch weer meer gevallen.

Een ander probleem in de herfstmaanden zijn de vallende bladeren, zo merkt de woordvoerder nog op. “De bladeren vallen op de sporen en in combinatie met regen maakt dat de sporen gladder.” Treinen geraken moeilijker vooruit en hebben een grotere remafstand nodig.