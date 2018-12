Chanel stopt met gebruik van krokodillenleer

Het Franse modemerk Chanel zal in zijn collectie niet langer gebruik maken van de dierenhuiden van krokodillen, slangen of hagedissen. Het is daarmee het eerste modehuis dat een punt zet achter het gebruik van krokodillenleer. De maatregel wordt dinsdag toegejuicht door dierenrechtenactivisten.

“Het wordt steeds moeilijker om exotische dierenhuiden te vinden die voldoen aan onze ethische eisen”, zo deelt Chanel mee. De producten uit krokodillenleer worden voorlopig wel nog altijd te koop aangeboden op de website.

In de mededeling wordt geen melding gemaakt van een afschaffing van het gebruik van bont. Maar artistiek directeur Karl Lagerfeld verklaart in een gesprek met het vakblad Women’s Wear Daily dat bont in de praktijk sowieso niet meer gebruikt werd door Chanel.

De dierenrechtenorganisatie PETA roept intussen de andere modehuizen op om eveneens te stoppen met het gebruik van krokodillenleer. “Het is tijd om de overstap te maken naar innovatieve materialen die talloze dieren besparen van een ellendig leven en een gewelddadige en pijnlijke dood”, klinkt het.