Ze zijn erg omstreden, maar hoeveel waarheid zit er in de zes stellingen in de campagne van N-VA rond het VN-migratiepact?

Zes stellingen. Meer had N-VA niet nodig om dinsdag de politieke wereld op stelten te zetten. Zes stellingen die verklaren waarom de partij zo fel gekant is tegen het VN-migratiepact. Zes omstreden stellingen die bij de andere partijen in het verkeerde keelgat schoten en zelfs “degoutant” werden genoemd. Intussen werden ze door de forse kritiek opnieuw offline gehaald en gaf voorzitter Bart De Wever de fout toe. Maar wij legden ze toch even voor aan Ellen Desmet en Jan Wouters, twee experts die de regering moesten helpen om de brokken rond het migratiepact te lijmen.