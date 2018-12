Premier Michel gaat naar Marrakech en vraagt parlement zich uit te spreken over migratiepact

Brussel - Premier Charles Michel zal het parlement vragen zich uit te spreken over het VN-migratiepact en zal de uitkomst daarvan op de VN-bijeenkomst van volgende week in Marrakesh communiceren. Dat heeft de premier dinsdagavond bekendgemaakt, na bilaterale gesprekken met de drie Vlaamse vicepremiers.

“Ik heb de intentie om naar Marrakech te gaan om daar de beslissing van het Belgische parlement te communiceren”, zegt premier Michel tijdens een persconferentie. “Het parlement is het huis van de democratie. Ik vind dat iedereen, ook in de meerderheid, respect voor de keuze van het parlement moet tonen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid.”

De premier vraagt daarbij de steun van het parlement en zoekt een alternatieve meerderheid zonder N-VA. Dat betekent een wisselmeerderheid.

N-VA voor blok

Voorafgaand aan zijn mededeling, sprak premier Michel nog met N-VA-vicepremier Jan Jambon. Diens partij blijft zich fel verzetten tegen het pact. Meer zelfs: als de wisselmeerderheid met behulp van de oppositie er effectief komt, is dat voor N-VA het einde van de regering, klonk het eerder. Hetzelfde gold voor een reis van de federale regering naar Marrakech.

Nu dat scenario zich effectief voltrekt, zet de premier N-VA voor blok. Premier Michel trekt niet naar de koning om zijn ontslag in te dienen en de val van de regering aan te kondigen, maar roept het parlement net op om zich uit te spreken over het migratiepact. N-VA rest zo nog weinig keuze: zich alsnog neerleggen bij het pact of zélf het vertrouwen in de regering opzeggen.

De andere coalitiepartners willen de tekst wel goedkeuren, eventueel met een verduidelijkende nota. Eerder op de dag passeerden ook de vicepremiers van CD&V en Open Vld, Kris Peeters en Alexander De Croo, bij de premier.

“Oplossing binnen handbereik”

De commissie Buitenlandse Zaken van het parlement komt woensdag om 10 uur opnieuw bijeen om zich te buigen over twee resoluties om het migratiepact goed te keuren. Eén tekst is van de hand van Ecolo/Groen, de andere van cdH. “De oplossing ligt binnen handbereik in het parlement”, reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo dinsdagavond. Op de vraag of er een wisselmeerderheid zal gevonden worden voor een van de resoluties, antwoordt Calvo dat “heel wat fracties de teksten steunen”.

“Wij zijn tevreden dat de premier stilaan beseft dat de oplossing in het parlement ligt”, verwoordt Calvo het standpunt van zijn Ecolo/Groen-fractie. “Anderen willen met vuur spelen, maar wij willen de impasse mee helpen oplossen.” Het allerbelangrijkste, aldus Calvo, is dat België met een duidelijke oplossing naar Marrakech trekt.

Ook SP.A biedt de premier haar steun aan voor een wisselmeerderheid in het parlement. Dat zegt Kamerfractieleidster Meryame Kitir. “Wij steunen het migratiepact van begin af aan en als de premier nu steun zoekt buiten de meerderheid, dan gaan wij dat ook doen.” De Kamercommissie Buitenlandse Zaken komt normaal gezien morgen/woensdag om 10 uur bijeen om zich te buigen over tweee resoluties om het migratiepact goed te keuren.

Omstreden campagne N-VA

De persconferentie van premier Michel komt er na een bewogen dag. De premier had eerder op de dag een bijeenkomst van het kernkabinet voorzien, maar die werd uitgesteld na de lancering van een online campagne door N-VA. “We hebben kennis genomen van een campagne van één politieke partij inzake migratie. In mijn ogen is het een onaanvaardbare, schandalige en onwaardige campagne”, laakte de premier.

