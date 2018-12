“Generische geneesmiddelen kunnen ziekteverzekering 54 miljoen extra opleveren”

Brussel - “De twaalf nieuwe generische molecules die in de loop van 2018 op de markt zijn gebracht, kunnen de Belgische ziekteverzekering jaarlijks een extra besparing opleveren van 54 miljoen euro.” Dat zegt Medaxes, de koepel voor generische geneesmiddelen.

Generische geneesmiddelen komen op de markt wanneer het octrooi op originele medicijnen verstreken is, doorgaans is dat na 20 tot 25 jaar. De wetgeving voorziet dat generische geneesmiddelen minstens 54 tot 60 procent goedkoper moeten zijn dan het merkproduct.

Daardoor kan niet alleen de patiënt maar ook de overheid besparen. Volgens Medaxes levert de generische versie van het populaire rosuvasatine, een geneesmiddel dat inwerkt op cholesterol, het Riziv jaarlijks 27,5 miljoen euro extra besparingen op; de Belgische patiënten van hun kant kunnen 7,1 miljoen euro per jaar op hun factuur besparen.

Andere nieuwe generische geneesmiddelen die in de loop van 2018 op de markt zijn gebracht zijn ook ingezet voor de behandeling van onder meer bacteriële infecties of worden zij gebruikt als middel bij orgaantransplantaties of als ontstekingsremmer.