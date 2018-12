Daar is Kompany weer: Rode Duivel krijgt eerste speelminuten in een maand bij Manchester City

Niet alleen in de Croky Cup wordt er deze midweek gevoetbald, ook in de Premier League rolt de bal. Leider Manchester City gaat vanavond op bezoek bij Watford. Niemand minder dan Vincent Kompany staat nog eens in de basis.

Voor Kompany worden het zijn eerste speelminuten sinds de 6-1 zege tegen Southampton op 4 november, exact een maand geleden. Toen viel de verdediger 22 minuten voor tijd in. De laatste keer dat Kompany door Guardiola aan de aftrap werd gebracht, was in de 5-0 overwinning tegen Burnley op 20 oktober. De Rode Duivel zal wel met de aanvoerdersband om de arm spelen. Die is voor de gelegenheid in de kleuren van een regenboog getooid, om de Rainbow Laces Campaign te steunen.

Club Captain, @VincentKompany will be wearing the Rainbow Armband tonight in support of @Stonewalluk’s Rainbow Laces Campaign. Make Sport Everyone’s Game! #WATMCI pic.twitter.com/aXM5yyp0UX — Manchester City (@ManCity) 4 december 2018

Bij tegenstander Watford verschijnt Christian Kabasele opnieuw aan de aftrap. De centrale verdediger begon sterk aan het seizoen als basisspeler en pakte met The Hornets vier zeges in de eerste vier wedstrijden. Na wat mindere resultaten verdween hij uit de startelf en de laatste vier matchen kwam hij zelfs niet van de bank. Zijn laatste basisplek dateert al van 29 september.