Opvallend: Belgen steken grens over voor diesel terwijl Nederlanders in ons land benzine tanken

Belgen die in de buurt van de Nederlandse grens wonen, steken vaker de grens over om goedkopere diesel bij onze noorderburen te tanken. Het loont voor sommige Belgische automobilisten de moeite om even over de grens naar de brandstofprijzen te kijken, maar er is ook omgekeerd tanktoerisme. Bij ons is de benzine een stuk goedkoper en dat trekt dan weer Nederlanders aan.