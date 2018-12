Politierechter deelt maar liefst 21 alcoholsloten in één dag uit

Brugge - Liefst 21 bestuurders kregen gisteren een alcoholslot opgelegd door de Brugse politierechter Peter Vandamme wegens dronken rijden. De politierechter is stilaan radeloos, zegt hij: “We pompen miljoenen euro’s in campagnes om al­cohol in het verkeer tegen te houden, maar toch betrapt de politie nog 135 mensen per dag.”

Door een wetswijziging kunnen politierechters sinds 1 juli makkelijker ­alcoholsloten opleggen. Wie betrapt wordt met 1,8 promille, of wie voor de tweede keer met 1,2 promille rijdt, kan verplicht worden tijdelijk zo’n toestel te installeren. De bestuurder moet dan een ademtest afleggen voor hij kan vertrekken.

In de voorbije acht jaar werden in totaal amper 69 alcoholsloten opgelegd. Allicht zal de maatregel nu vaker worden toegepast dankzij de wetswijziging. Het is bovendien geen goedkope straf: de bestuurder moet er zelf 3.700 euro voor neertellen.