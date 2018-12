Reconstructie moet twee jaar na dood Sofie Muylle duidelijkheid brengen: assisen of niet?

Knokke-Heist - Bijna twee jaar nadat het levenloze ­lichaam van Sofie Muylle (27) aan de dijk in Knokke werd teruggevonden, vindt vandaag de langverwachte reconstructie plaats op het strand. Het parket hoopt een antwoord te krijgen op een cruciale vraag: is het meisje verkracht, gefolterd en vermoord door Roemeen Alexandru C.? Of heeft hij haar na de verkrachting zieltogend achtergelaten, waarna ze omkwam in de vrieskou? ­Alleen in het eerste geval zal de verdachte voor assisen berecht worden.

Op 22 januari 2017 troffen wandelaars Sofie Muylle dood aan op het strand van Knokke, onder het staketsel van een terras. Het meisje was die avond uitgeweest met haar vriend in een café aan het casino. Ze ging een luchtje scheppen, liet haar handtas achter maar kwam niet meer terug. Haar vriend ging nog zoeken, zo tonen camerabeelden, maar hij vond haar niet.

De zaak bleef lang een mysterie, tot een DNA-spoor op het lichaam van Sofie de speurders naar Roemenië leidde. Dat gebeurde na een oproep tot getuigen, waarin de politie hulp vroeg in de zoektocht naar een man met een blauwe vest. Een politieman uit Knokke herinnerde zich die man: het zou een Roemeen zijn die samen met zijn broer in de badstad had verbleven.

Sofie Muylle ging een luchtje scheppen tijdens een avondje uit, toen ze op Alexandru C. botste. Ze overleefde het niet

Bij hem thuis in het dorpje Salcea werd Alexandru C. (24) eind juni 2017 uiteindelijk gearresteerd. Hij bekende de verkrachting. Hij zou het zieltogende meisje ook gefilmd hebben. Maar hij ontkent tot op vandaag dat hij haar vermoord heeft. Die visie gaat in tegen die van de wetsgeneesheer, die tot de bevinding kwam dat het meisje verstikt is.

Geen begrip van volksjury

Parket én advocaten hopen dat de reconstructie die vanochtend plaatsvindt, duidelijkheid schept. Dat is belangrijk voor het vervolg van de rechtsgang. Als blijkt dat Alexandru C. Sofie gefolterd en vermoord heeft, riskeert hij assisen en levenslang. Zijn advocaten vrezen bovendien dat de volksjury geen begrip zal kunnen opbrengen voor wat hij gedaan heeft. Indien alleen de beschuldiging van verkrachting met de dood tot gevolg overeind blijft, riskeert hij ook 30 jaar, maar zal de zaak wel voor een correctionele rechtbank komen. Die oordelen technischer en over het algemeen ook milder, hoopt de verdediging.

Alexandru C. zit intussen al meer dan een jaar in voorhechtenis. Volgens wat we vernamen, wordt hij verteerd door heimwee. Hij weet dat hij een gevangenisstraf zal krijgen, maar hoopt die thuis in Roemenië te mogen uitzitten. Alexandru mist zijn familie, klinkt het. Uit goede bron vernamen we nog dat “hij spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Maar hij uit zijn spijt heel moeilijk”.

De reconstructie wordt ook een zware dag voor de papa van Sofie. “Hij zal aanwezig zijn als burgerlijke partij”, zegt zijn advocaat Jasper Bolle. “Hij heeft geen seconde getwijfeld toen de uitnodiging kwam. Hij ziet het als een noodzakelijke stap in het onderzoek”.

De vader hoopt enkel en alleen dat de waarheid aan het licht komt. “Welke juridische kwalificatie daar uiteindelijk op geplakt wordt, maakt voor hem weinig uit.”

Normaal gezien zou de vader de reconstructie vanuit een busje volgen. Maar wegens “technische moeilijkheden” gaat dat niet door en moet hij plaatsnemen aan het lint. “Het is de eerste keer dat hij zo dicht bij de verdachte komt. Dat wordt niet makkelijk. Nu, we kennen het dossier en de meest gruwelijke details en hopen bijgevolg niet dat we voor al te grote onaangename verrassingen komen te staan”.