Met 4.234 knutselen, haken, voetballen en fuiven: dit is het warmste dorp van Vlaanderen

Lille -

Het warmste plekje van Vlaanderen ligt ­dezer dagen in de Kempen, meer bepaald in Gierle. De 4.234 dorpelingen haken, knutselen, voetballen, fuiven ... er massaal voor één en ­dezelfde strijd: die tegen kanker. Elke dag lijkt er minstens één nieuwe actie bij te komen – de teller staat intussen al op ruim 30 stuks. En zeggen dat het dorp in gang schoot door één man: Maarten Janssens (37), vader van twee die in mei overleed aan huidkanker. “Hij wist altijd al mensen te beroeren”, zegt zijn vrouw Natalie. “Blijkbaar kan hij dat nog steeds.”