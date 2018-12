14 eersteklassers én Pro League krijgen geld uit gokindustrie maar: gokreclame in voetbal op het kapblok

Moeten onze voetbalclubs weldra elders op zoek naar centen? In het Vlaams Parlement wordt morgen de verdere beperking van gokreclame besproken, terwijl niet minder dan veertien eersteklassers én de overkoepelende Pro League erdoor gesponsord worden.

COMMENTAAR. “Over enkele jaren is het niet langer de Jupiler Pro League maar de Fanta Pro League”

Niet minder dan acht verschillende gokkantoren maken reclame voor sportweddenschappen en dat bij veertien voetbalclubs in eerste klasse. Cercle Brugge doet het niet omdat het bestuur dat vroeger niet betamelijk vond. Eupen evenmin, omdat gokreclame in Qatar verboden is en de Panda’s gefinancierd worden door de Qatarese ­Aspire Academy. De overige veertien clubs in eerste afdeling vinden het allemaal best. Zelfs de Pro League wordt gesponsord door Unibet.

“Te veel reclame, dat is een probleem”, zegt Peter Naessens, directeur van de Kansspelcommissie. “Door de duidelijke aanwezigheid van gokkantoren wordt de indruk gewekt dat gokken onlosmakelijk met voetbal is verbonden. Er is geen beperking.”

Dan hoeft niemand het vreemd te vinden dat zelfs de nationale meisjesploeg U16 een tijdje terug 50.000 dollar kreeg aangeboden om een match te verliezen. “Maar wij zijn daar nooit van op de hoogte gebracht. Terwijl wij als Kansspelcommissie die zaken net onderzoeken. Waarom is dat niet gebeurd? Dat doet een mens toch twijfelen. Is dat omdat het voetbal zo verweven is met de gokindustrie? Feit is: toen we vroegen om de Rode Duivels in te schakelen voor een preventiecampagne tegen gokken, was dat verboden wegens een FIFA-reglement. Maar reclame voor bier of voor internationale gokbedrijven, via hun clubs, dat kan wel.”

Shirtreclame nog niet op tafel

Een pleidooi om strengere regels valt niet in dovemansoren. Morgen wordt in het Vlaams Parlement gepraat over de verdere inperking van gokreclame, op vraag van sp.a en Groen. “Want de band tussen de gokindustrie en het voetbal lijkt heel ongezond”, zegt Imade Annouri (Groen). “Waarom wordt gokken op wedstrijden door voetballers niet gewoon helemaal verboden? En niet alleen op eigen wedstrijden? De slinger is doorgeslagen. Daarom willen we de reclame verder inperken zoals dat ook voor alcohol en sigaretten geldt. In eerste instantie op televisie, maar ook online, bij de openbare omroep. Daar kunnen we niet ver genoeg in gaan.”

Waasland-Beveren speelt met goksite Circus op het shirt Foto: Photo News

De Pro League, die samen met Unibet preventiecampagnes bij spelers organiseert, steunt het idee om op het open net gokreclame te verbieden. En, zegt woordvoerder Stijn Van Bever nog: “Gokreclame is nu eenmaal alomtegenwoordig in de sport. Maar na het WK, waar bij matchen van de Rode ­Duivels veel gokreclame te zien was, begrijpen we de ­kritiek wel.”

Minister Geens vaardigde al een KB uit dat vanaf 1 juli gokreclame op shirts van minderjarigen verbiedt en onder andere ook reclame in sportprogramma’s beperkt tot een spotje. “Het is een eerste stap in de goede richting maar we zijn er nog niet”, zegt Naessens. Shirt­reclame en panelen langs het veld verbieden, ligt nog niet op tafel, maar hoe lang nog voor ook dat wordt geviseerd?