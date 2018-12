Kompany kan naar New York City

Marc Coucke droomt ervan om Vincent Kompany (32) na zijn carrière binnen te halen als ambassadeur van Anderlecht, maar Man City koestert dezelfde plannen. Volgens Sport/Voetbalmagazine ligt er ondertussen een dubbel toekomstplan op tafel. Kompany mag een schaduwrol spelen als adviseur van Anderlecht, maar hij blijft ook werkzaam bij The City-groep. Een optie is dat hij na zijn periode als voetballer bij Manchester City eerst aan de slag gaat speler-bestuurder bij zusterclub New York City in de Amerikaanse MLS. Kompany is in juni einde contract bij Manchester City.