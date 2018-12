13 clubs sturen kat naar overleg over makelaars

Een reeks van drie vergaderingen die de Pro League organiseerde over de makelaars, is vrijdag op een kleine sof uitgedraaid. Naast de G5 daagden maar 11 van de 24 profclubs op.

Op vraag van Westerlo-manager Herman Wij­nants kregen de profclubs de kans om overleg te plegen met Melchior ­Wathelet (cdH), de Waalse politicus die de werkgroep rond de makelaars leidt. De bedoeling was om achtereenvolgens met de G5 (Anderlecht, Club, Standard, Genk en Gent), de K11 (de overige clubs in 1A) en de acht clubs uit de Proximus League samen te zitten. Maar uiteindelijk daagden maar drie clubs van de K11 op (Waasland­Beveren, Lokeren en ­Eupen) en drie van 1B (Westerlo en Union, OHL). De vergaderingen met de K11 en 1B werden daarom samengevoegd.

“Wij hebben onze ­ideeën overgemaakt, maar we kunnen nu alleen maar afwachten met welk voorstel de werkgroep-Wathelet naar de clubs zal stappen”, zegt Westerlo-manager Herman Wijnants.

Navraag bij de aanwezigen leert dat de clubs het in grote lijnen eens zijn over het oprichten van een “clearing house” dat betalingen aan makelaars moet controleren. Ook de wereldvoetbalbond FIFA werkt aan de oprichting van een onafhankelijke instantie die het betaalverkeer tussen clubs en makelaars regelt. De maatregel moet leiden tot meer transparantie en daardoor tot minder misbruiken met makelaars.

Over heel wat andere maatregelen bestaat ofwel geen eensgezindheid (beperk het aantal spelers per makelaar per club) of wordt er op juridische problemen (maximale vergoeding voor makelaars) gebotst. Dat laatste was een vraag van de Vlaamse minister van Werk en Sport Philippe Muyters (N-VA), die gisteren zelf uitpakte met vier maatregelen om het beroep van de makelaars in Vlaanderen te ­regelen. Op 17 december stelt de commissie-Wathelet haar plannen voor aan de profclubs.