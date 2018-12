CLUBNIEUWS. Concrete interesse voor Standard-spits, basisplaats voor Ngonge bij Club?

De vrees van Leko dat hij voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren niemand van zijn geblesseerden zou recupereren, wordt blijkbaar werkelijkheid. Racing Genk heeft een akkoord bereikt met een 15-jarig Fins talent. En Galatasaray-scout Johan Elmander, een Zweedse ex-international, is Standard-spits Emond al drie keer komen bekijken. Hieronder kan u al het belangrijkste clubnieuws van onze eersteklassers lezen.

CLUB BRUGGE. Basisplaats voor Ngonge?

Dennis (hamstring) en Mata (adductoren) verschenen nog niet op het trainingsveld en lijken out voor vrijdag. Daarom is de kans reëel dat Cyril Ngonge (18) vrijdag voor het eerst start bij Club Brugge. De belofte debuteerde afgelopen zondag goed tegen Standard en mag zich door de overvolle lappenmand mogelijk opmaken voor een eerste basisplaats.

Ngonge maakte een deel van de voorbereiding mee, maar werd pas na Dortmund opnieuw overgeheveld naar de A-kern. Ook van Diatta en Vlietinck is er nog geen spoor, al zouden zij nog fit raken voor de winterstop. Danjuma (voetbreuk) is sowieso uit tot na de winterstop en ook voor Cools (pubalgie) lijkt het jaar erop te zitten.

CLUB BRUGGE. Landskampioen draait break-even

Uit de jaarrekening van vorig seizoen, die gisteren bekendraakte, blijkt dat Club Brugge een kleine winst boekte van 68.895 euro –of, zeg maar, break-even draaide. Opmerkelijk omdat het in de voorrondes van de Champions League en de Europa League werd uitgeschakeld. Zo zakte de omzet van 51,3 miljoen euro in 2016-2017 naar 36,9 miljoen euro. Club werd kampioen, dus zag het zijn loonkosten door premies met 10 procent stijgen tot 33,2 miljoen euro. Het tekort aan inkomsten werd dicht gefietst met de lucratieve transfers van onder meer José Izquierdo (naar Brighton, 15 miljoen), Björn Björn Engels (Olympiakos, 7 miljoen) en Claudemir (Al Ahli, 3 miljoen). Er werd wel meteen weer voor 21,1 miljoen euro geïnvesteerd in ­nieuwe spelers.

KRC GENK. Lucumi in laatste fase revalidatie

Philippe Clement selecteerde 22 spelers na de lichte dinsdagtraining. Pas vandaag hakt hij knopen door. Een aantal spelers sukkelen met kleine kwaaltjes. Dus is het koffiedik kijken wie aan de aftrap komt. Maar er zullen allicht verschuivingen zijn. Een basisplaats voor Gano zou ons niet verbazen. Lucumi, Piotrowski en Fiolic, allen geblesseerd, hervatten volgende week de training. Lucumi zit in de laatste fase van de revalidatie.

KRC GENK. 15-jarige Fin naar de Limburgers

Opmerkelijk transfernieuws. Racing Genk heeft een akkoord bereikt met een 15-jarig Fins talent. Marius Könkkölä (foto), een middenvelder, wordt 16 in oktober 2019 en tekent dan een contract bij Genk. Tot die tijd blijft hij voetballen bij zijn huidige club, HJK Helsinki.

“De jongen is al enkele keren hier geweest op de Academie”, zegt Koen Daerden, technisch directeur jeugd bij Genk. “In de trainingsweken die hij meemaakte, heeft Marius het prima gedaan. Ook op jeugdtoernooien in Scandinavië hebben wij hem gescout en maakte hij indruk. Dus hebben wij besloten om hem op zijn 16de een contract te geven.”

Genk steekt zo enkele buitenlandse clubs de loef af, die Marius de speler ook wilden vastleggen.

STANDARD. Galatasaray bekeek Emond al 3 keer

Het in 2020 aflopende contract van Renaud Emond is nog altijd niet verlengd en dus komt hij steeds meer in beeld bij buitenlandse clubs. Nu is het vooral Galatasaray dat de 26-jarige spits volgt. Galatasaray-scout Johan Elmander, een Zweedse ex-international, is Emond al drie keer komen bekijken. Standard kan zaterdag tegen STVV weer een beroep doen op Mpoku. Hij moest zondag Club Brugge laten schieten door een blessure net onder de ribben.

ANTWERP. Zieke Mbokani afwezig op training

Antwerp trainde in de vooravond zonder Mbokani. De Congolees meldde zich ziek. Ook Opare ontbrak wegens privéredenen. Voor Yatabaré kwam de groepssessie nog te vroeg. De zorgen om Bolat zijn richting de match van zondag tegen Cercle van de baan. De goalie trok maandag naar het ziekenhuis na lichte hinder aan de rechterlies. Hoelang Arslanagic aan de kant staat moet nog blijken. Zijn enkelblessure wordt dagelijks geëvalueerd.

OOSTENDE. Rust voor Capon

Voor de bekermatch in Moeskroen voert coach Verheyen amper wijzigingen door in zijn selectie. Enkel Brecht Capon (foto) krijgt rust en ontbreekt. Hij wordt vervangen door Bataille. Vanlerberghe (lies) is nog steeds out en wordt klaargestoomd voor Lokeren, terwijl Ndenbe (knie) en Jonckheere (enkel) revalideren. Er zijn nog tickets beschikbaar voor supporters van KVO aan de loketten in Moeskroen.

CERCLE BRUGGE. Lambot allicht drie weken out

Het ziet ernaar uit dat Lambot dit jaar niet meer in actie komt. Hij liep zaterdag in Charleroi een scheurtje aan de hamstring in de linkerdij op. Hij is minstens twee – maar allicht drie – weken out. Cercle speelt voor de winterstop nog tegen Antwerp, Anderlecht, Gent en Eupen. De laatste match wordt op 26 december op tweede kerstdag gespeeld en komt allicht iets te vroeg. Lambot kan weer aansluiten op stage begin januari in La Manga.

LOKEREN. De Ridder en Verhulst geblesseerd

Verhulst heeft gisteren de training moeten verlaten met een blessure aan de hamstrings. Hoelang de doelman precies aan de kant staat, is nog niet bekend. Daardoor zit jongeling Wijns vanavond in de wedstrijd-selectie. De Ridder heeft vorige vrijdag tegen Gent een barstje in het sleutelbeen opgelopen. De middenvelder zit vandaag niet in de selectie en raakt niet fit voor de match van Oostende van dit weekend. Zijn situatie wordt dagelijks geëvalueerd.

STVV. Zonder Legear, Sekine en Bezus

Voor Legear (adductoren) komt de bekerpartij nog te vroeg. Ook Sekine is nog out. Bezus krijgt rust, de Oekraïner ondervindt al weken hinder van een voetblessure. Enkele Kanaries die weinig aan spelen toekwamen, zoals Kotysch en De Petter, krijgen de kans om matchritme op te doen. Om de tribunes toch enigszins gevuld te krijgen, is er voor abonnees een korting van vijftig procent weggelegd op de ticketprijs. Zij betalen slechts vijf euro.