Eerste arrestatie na aanval op bus Boca Juniors voor finale Copa Libertadores

In Buenos Aires is dinsdag een eerste arrestatie verricht voor de rellen die zich afspeelden voor de finale om de Zuid-Amerikaanse voetbalbeker tussen River Plate en Boca Juniors. Een 31-jarige man werd aangehouden voor geweldpleging en het opzettelijk toebrengen van verwondingen.

De voetbalsupporter werd geïdentificeerd op basis van door beveiligingscamera’s gemaakte beelden, die op sociale media verspreid werden. In de hoop om niet herkend te worden had de man zijn haar geknipt en zijn snor afgeschoren.

Op 24 november werd de spelersbus van Boca Juniors aangevallen door supporters van River Plate. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen. De meeste ruiten van de bus sneuvelden daarbij, waardoor de spelers blootgesteld werden aan door de politie gebruikt traangas. Twee spelers, onder wie kapitein Pablo Perez, verwondden zich ook aan de glasscherven.

De terugwedstrijd in de finale werd uitgesteld. Later besliste de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol om de wedstrijd volgende zondag in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid te laten plaatsvinden. Boca Juniors ging tegen die beslissing in beroep. De heenwedstrijd eindigde op 2-2.

