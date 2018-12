Nederlands parlement stemt motie van wantrouwen weg in debat over VN-migratiepact

Een motie van wantrouwen tegen de Nederlandse regering in verband met het VN-migratiepact is dinsdagavond met ruime meerderheid weggestemd. Alleen indiener Forum voor Democratie (FVD) van Thierry Baudet en de PVV van Geert Wilders stemden voor de motie.

In het document van de VN staat onder meer hoe de migratie in goede banen kan worden geleid. Hoewel het pact niet-bindend is, vrezen beide partijen dat migranten later bij de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op verblijf door een beroep te doen op het pact.

Thierry Baudet (FVD). Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Baudet zei een immigratiebeleid zoals Australië te willen voeren, en een blokkade op de Middellandse Zee in te willen stellen om migranten in boten tegen te houden. Volgens Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) speelt de regering “Russisch roulette” met de veiligheid van Nederland.

Hoewel de meeste weerstand tegen het pact van FVD en PVV kwam, uitten meer partijen twijfels. Zo denkt SGP dat in de tekst niet duidelijk genoeg onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten migranten.

Veel Kamerleden wilden weten hoe de zogenoemde ‘standpuntverklaring’, die Nederland gaat afgeven als over het pact wordt gestemd, eruit komt te zien. Staatssecretaris Mark Harbers maakte vorige week bekend dat zo’n verklaring er komt, om te voorkomen dat het pact in de toekomst door rechters wordt gebruikt om migranten rechten toe te dichten.

Harbers herhaalde vooral wat hij de afgelopen weken ook al zei: van het pact gaan geen juridische consequenties uit, het is bedoeld om irreguliere migratie tegen te gaan en is een diplomatiek hulpmiddel om met andere landen afspraken te maken over migratie.

Toeschouwers door politie buitengezet

Maar het fundamentele meningsverschil tussen de voor- en tegenstanders over hoe de tekst moet worden uitgelegd, werd er gedurende de avond niet kleiner op.

Aan belangstelling voor het debat was geen gebrek, de publieke tribune zat aan het begin vrij vol. Twee toeschouwers op de publieke tribune, van wie één gehuld in een geel hesje, werden door de politie naar buiten geleid. Steunbetuigingen of andere uitlatingen zijn op de tribune niet toegestaan.

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz