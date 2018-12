Speciaal aanklager eist geen celstraf voor ex-adviseur Trump

Trumps ex-veiligheidsadviseur heeft onder meer toegegeven dat hij in het verleden gelogen heeft tegen de FBI over contacten met Rusland. Foto: AP

De speciaal aanklager die het Rusland-onderzoek leidt in de VS, Robert Mueller, heeft het gerecht gevraagd geen celstraf op te leggen aan Michael Flynn, de voormalige nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump. Volgens Mueller levert Flynn “substantiële hulp” in het onderzoek.

“Vanwege de substantiële hulp van de beklaagde (...) is een lichtere staf, zoals een veroordeling zonder gevangenisstraf, gepast en gerechtvaardigd”, staat in het strafadvies dat Mueller dinsdagavond (plaatselijke tijd) overmaakte aan een federale rechtbank in Washington. Mueller leidt het onderzoek naar vermoede geheime afspraken tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Flynn bekende ongeveer een jaar geleden schuld. Tijdens een FBI-verhoor zou hij opzettelijk valse verklaringen hebben afgelegd over illegale contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak. Flynn sprak in december 2016 met Kisljak over Amerikaanse sancties tegen Moskou en een aanstaande stemming over een VN-resolutie over het Israëlische kolonisatiebeleid. Op dat moment was Trumps voorganger Barack Obama nog in functie.

Flynn zou de ambassadeur “gecontacteerd” hebben “op vraag van een zeer hoge verantwoordelijke” van Trumps overgangsteam. Die zeer hoge verantwoordelijke zou Jared Kushner zijn, de schoonzoon en adviseur van de president.

Celstraf van vijf jaar boven het hoofd

Flynn is de eerste uit Trumps regering die schuldig pleitte in het onderzoek dat werd ingesteld door speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische beïnvloedingspogingen bij de presidentsverkiezingen van 2016.

De gepensioneerde generaal stapte op 13 februari 2017 na 25 dagen op als nationale veiligheidsadviseur, nadat hij vicepresident Mike Pence en de toenmalige stafchef Reince Priebus had misleid in verband met gesprekken met Kisljak.

Volgens mediaberichten hing Flynn een celstraf tot vijf jaar boven het hoofd. Omdat hij goed meewerkt, had Mueller een strafvermindering en een gevangenisstraf van maximaal zes maanden in het vooruitzicht gesteld. In Muellers strafadvies klinkt het nu dat de beklaagde, wegens “substantiële hulp”, een lichtere straf moet krijgen, zoals een zonder opsluiting. Media berichten ook dat de rechtbank op 18 december een oordeel zal vellen.