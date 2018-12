Landbouwfederatie Fugea gaat niet deelnemen aan acties ‘gele hesjes’ in Brussel

De Waalse landbouwfederatie Fugea “begrijpt” de beweging van de ‘gele hesjes’, maar ze neemt niet deel aan de acties van zaterdag in Brussel. Fugea vreest dat de acties weer uit de hand zullen lopen en vindt dat de eisen onvoldoende duidelijk zijn. Dat zei de voorzitter van de federatie, Philippe Duvivier, dinsdagavond na een vergadering over de kwestie.

Fugea kreeg de vraag van burgers die actief zijn in de beweging om deel te nemen aan de acties zaterdag in Brussel. Daarop werd overlegd binnen de organisatie.

“Maar op dit moment zijn de eisen niet echt duidelijk”, zegt Duvivier. “Die van Luik zijn anders dan die van Moeskroen.”

Voor de federatie, die zondag nog deelnam aan de klimaatbetoging, is het belangrijkste om te focussen op een “ander model”. “Maar de enige oplossing is onderhandelen”, zegt Duvivier. Hij ziet niet in hoe er kan samengewerkt worden met de ‘gele hesjes’ als ze zich niet beter structureren.

Daarnaast wil Fugea vermijden dat leden die zouden deelnemen hun materiaal zouden beschadigd zien door relschoppers. De lokale politie heeft tot dusver geen vraag gekregen om te manifesteren van de ‘gele hesjes’, die zaterdag nieuwe acties plannen in de hoofdstad. De actievoerders riepen via sociale media vrachtwagenchauffeurs en landbouwers met tractoren op om naar Brussel te komen.