Reconstructie van dood Sofie Muylle op strand van Knokke van start gegaan

Knokke-Heist -

In Knokke is woensdagochtend in alle vroegte de reconstructie begonnen van de moord op Sofie Muylle. Het parket hoopt met deze reconstructie een antwoord te krijgen op een cruciale vraag: is het meisje verkracht, gefolterd en vermoord door Roemeen Alexandru C.? Of heeft hij haar na de verkrachting zieltogend achtergelaten, waarna ze omkwam in de vrieskou?