Yannick Carrasco betaalt fikse boete aan ploegmaat na gebroken neus én heeft goed nieuws voor zijn club

Yannick Carrasco keert terug naar België nu het Chinese voetbalseizoen erop zit. Maar de Rode Duivel had eerst nog twee zaken te regelen: zijn toekomst en het incident waarbij hij een ploegmaat een gebroken neus sloeg.

Het scheelde slechts vier punten, maar Tianjin Quanjian overleefde het seizoen in de Chinese Super League. Carrasco leidde zijn club naar een negende plaats met 36 punten, vier punten boven de degradatiezone. Op de laatste speeldag werd nog met 3-2 gewonnen van kampioen Shanghai SIPG.

Carrasco miste die wedstrijd maar had volgens Chinese media deze week wel goed nieuws voor Tianjin Quanjian. Hij ziet een tweede seizoen in de Chinese hoogste klasse wel zitten.

Maar eerst moest hij zijn incident met ploegmaat Jin Pengxiang nog regelen. De Rode Duivel sloeg die enkele weken terug een gebroken neus op training, waardoor Carrasco’s visum werd afgenomen en hij de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (2-0-zege) en Zwitserland (5-2-verlies) miste. Carrasco had in de Chinese krant Dalian Evening News zijn excuses al aangeboden en bood zijn slachtoffer 10.000 euro aan om de medische kosten te vergoeden.

In China is nu echter sprake van een overeenkomst voor het betalen van een boete van liefst 1,2 miljoen Chinese renminbi (175.000 euro) aan Pengxiang. De 28-jarige speler had het incident aangegeven bij de politie en wilde naast een dekking van zijn medische kosten ook geld zien voor de tijd die miste door het incident. Daarmee zou de kous nu wel af zijn.