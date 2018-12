Grootschalige actie in ons land tegen Italiaanse maffiaclan ‘Ndrangheta

Politie en justitie in ons land maar ook in Nederland, Italië, Duitsland en in Zuid-Amerika hebben woensdag een grootschalige actie gehouden tegen de Italiaanse ‘Ndrangheta, de machtigste maffiaclan uit Calabrië. Daarbij zijn minstens 90 arrestaties gebeurd.

De verdachten werden opgepakt bij invallen in Italië, Duitsland, Nederland, België en in Zuid-Amerika. Ze worden onder meer verdacht van drugshandel, het witwassen van geld en lidmaatschap van een maffia-organisatie.

In ons land vielen speciale eenheden onder meer binnen in Limburg. Ook in Nederland hielden agenten op verschillende plaatsen huiszoekingen en werden mensen meegenomen voor verhoor.

In Duitsland zijn er invallen in Noordrijn-Westfalen en Beieren, zo deelde het Bundeskriminalamt, de Duitse federale recherchedienst, mee. Onder meer verschillende pizzeria’s zijn doorzocht door speciale eenheden van de politie.

Pas vanmiddag geeft de politie meer details vrij over de actie die door Eurojust in Den Haag wordt gecoördineerd.

De Calabrische ‘Ndrangheta’ geldt intussen als de machtigste Italiaanse maffiaorganisatie. Ze domineert de drugssmokkel naar Europa en heeft vertakkingen in zowat alle Europese landen.

Begin vorig jaar werd baas Santo Vottari opgepakt, hij was een van de meest gezochte criminelen in Europa. Hij werd onder meer gezocht als medeplichtige bij de geruchtmakende moorden op zes mensen in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten.

Dinsdag werden ook al 46 leden van de Cosa Nostra, de overkoepelende organisatie van Siciliaanse maffiafamilies, opgepakt. Onder hen was ook de pas net aangetreden topman Settimo Mineo (80).