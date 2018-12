Vanaf donderdag eindelijk mobiel internet voor de Cubanen (al zullen ze er wel diep in de buidel voor moeten tasten)

Cuba, een van de landen met de strengst beperkte en gecontroleerde internettoegang ter wereld, zal vanaf donderdag aan zijn burgers de mogelijkheid bieden om op het internet te surfen via een mobiele telefoon. De tarieven zullen evenwel hoog zijn voor de bevolking. De voorbije maanden zijn meerdere tests met 3G uitgevoerd.

Internettoegang is op Cuba sowieso erg beperkt, traag en duur. De meeste inwoners surfen op het internet via publieke wifi-punten, waarvoor per uur betaald moet worden.

Het mobiele internet zal wel niet goedkoop zijn voor de Cubanen. Het voorgestelde tarief bedraagt 10 dollarcent per megabyte (verminderd met 2 cent als er naar Cubaanse sites gesurft wordt). Er zouden pakketten zijn van 7 dollar voor 600 megabyte en 30 dollar voor 4 gigabyte.

Erg veel, zeker als je weet dat de Cubanen die voor de staat werken (zo’n 87 procent van de beroepsbevolking) maar 30 dollar per maand verdient.