Ziekte dwingt Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.A) om te stoppen met politiek

Hasselt - Vlaams parlementslid Rob Beenders stopt na de verkiezingen van 26 mei met de actieve politiek. Dat maakt hij woensdag bekend in Het Belang van Limburg en De Standaard. Beenders (39) heeft een ernstige vorm van de ziekte van Ménière.

Zijn specialist wil Rob Beenders niet langer behandelen als hij actief aan politiek blijft doen, zegt Beenders. Omdat de SP.A momenteel haar lijsten voor de verkiezingen van mei opmaakt, heeft Beenders naar eigen zeggen beslist om de raad van zijn dokter op te volgen en zich niet meer verkiesbaar te stellen.

“Dat is met veel pijn in het hart, want ik doe deze job zo immens graag”, zegt Beenders. “Ik wil er ook zijn, als mijn partij me nodig heeft, temeer omdat sp.a me veel kansen heeft gegeven.” Het gerucht dat hij mogelijk voor de Hasseltse SP.A-Groen-fractie gaat werken, ontkent Beenders niet. “Dat is een mogelijkheid die ik overweeg. Maar we zien wel. Voor hetzelfde geld ga ik aan de slag in de privésector.”