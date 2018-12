Premier Michel voert druk op N-VA op: “Wie de stekker eruit trekt, is onverantwoordelijk”

“Degene die de stekker eruit trekt, is onverantwoord”, dat zei premier Charles Michel woensdagochtend over de huidige regeringscrisis rond het Migratiepact. Zonder de partij bij naam te noemen, verwijst de premier hiermee naar N-VA die weigert dat pact te steunen. Ondanks de dreigende val van zijn regering, hoopt Michel vrijdag wel de wekelijkse ministerraad te laten doorgaan.

“De bal ligt in het kamp van de partij die zich zal moeten uitspreken (over het migratiepact, red.) en die het vermogen heeft om beslissingen te nemen”, zei Michel woensdag in een kort interview op Bel RTL. “Ik reken op het verantwoordelijkheidsgevoel. Er liggen een aantal belangrijke kwesties voor ons. Wie de stekker er in zo’n moment uittrekt, is onverantwoordelijk.”

“N-VA zal moeten kiezen”

Ook andere regeringspartijen dichten N-VA de volle verantwoordelijkheid toe voor de huidige regeringscrisis. “Men kan moeilijk in de regering blijven zitten als de andere partijen zo duidelijk het standpunt innemen dat de premier naar Marrakesh moet”, zei CD&V vicepremier Kris Peeters in De Ochtend op Radio 1. “Dat zou betekenen dat er mogelijks geen N-VA-ministers in de regering zitten. Dat is nu aan N-VA om te besluiten.”

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vindt het dan weer tijd dat de N-VA kleur bekent. “De N-VA zal moeten kiezen: ofwel sluit ze zich aan bij de consensus, ofwel trekt ze naar de uitgang.”

Ministerraad

De premier herhaalde op Bel RTL ook dat hij het parlement wil laten stemmen over het pact, en zo ‘een mandaat te krijgen in het huis van de democratie’. Hij voegde er ook nog aan toe dat het zijn intentie is om vrijdag een ministerraad te houden, maar ook om snel de begroting van 2019 in het parlement te stemmen.”

Bij N-VA zelf werd er intussen een crisisvergadering gehouden. Voorlopig wordt daar niet over gecommuniceerd. Het enige dat staatssecretaris Theo Francken daarover zei afgelopen nacht, was dat hij “nog steeds staatssecretaris is”.