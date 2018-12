Zien we Ibrahimovic (die zijn “Dream Team” bekendmaakt) weer in het zwart en rood? “Zlatan is niet dom”

Waar speelt Zlatan Ibrahimovic in 2019? Het is een vraag die steeds vaker gesteld wordt nu de wintertransfermarkt nadert. Het lijkt een strijd te worden tussen zijn huidige werkgever LA Galaxy en ex-club AC Milan.

Het was een teleurstellend seizoen voor de Zweed en LA Galaxy. Op de laatste speeldag van het reguliere seizoen in de MLS verspeelde de club een plek in de play-offs na een 2-3-nederlaag tegen Houston Dynamo. En dat ondanks 22 doelpunten en 7 assists van Ibrahimovic.

De 37-jarige spits heeft nog een contract tot eind 2019 bij Galaxy, maar kan dus eventueel kiezen voor een uitleenbeurt in Europa. Milan trekt al een tijdje aan zijn mouw want het wil doodgraag nog eens naar de Champions League na jaren van teleurstellingen in de Serie A.

“Ze zijn in gesprek”, vertelt Milan-volger van La Gazzetta dello Sport Alessandra Bocci aan de NOS. “Milan wil wel. Ibrahimovic moet de knoop doorhakken. Voor Milan zou het een prima deal zijn. Leonardo (technisch directeur, red.) zei onlangs nog dat het op technisch en commercieel vlak een uitkomst zou zijn. Ook het signaal naar de supporters speelt mee: Ibrahimovic heeft in Italië bij Inter, Juventus en Milan gespeeld. Overal is hij kampioen geworden. Voor de fans staat Zlatan synoniem voor succes.”

“Maar het belangrijkste is de vraag of hij zijn reputatie op het spel durft te zetten”, aldus Bocci. “Zlatan is niet dom, hij weet heel goed dat een terugkeer naar de Serie A niet eenvoudig wordt. In zijn eerste periode in Italië was hij in de bloei van zijn leven. Hij zal het niet snel toegeven, maar ik weet zeker dat hij zich afvraagt of hij het fysiek nog op kan brengen tegen de Chiellini’s en Bonucci’s in de Serie A.”

“Op dit moment heeft trainer Gennaro Gattuso alleen de beschikking over Gonzalo Higuaín en het 20-jarige talent Patrick Cutrone. Van Higuaín kun je zeggen dat hij de verwachtingen nog niet heeft waargemaakt. En Cutrone doet het de laatste tijd aardig, maar die is nog niet klaar om de aanval te dragen. Maar Milan heeft nog een aanvaller nodig, zeker een die geen geld kost. En Zlatan kan het goed vinden met Gattuso. Hij is een vechter, net als Zlatan.”

Foto: USA TODAY Sports

“Dream Team”

Over Ibrahimovic gesproken. De Zweed deelde onlangs zijn naar eigen zeggen “Dream Team” op sociale media. Van spelers waarmee hij doorheen zijn carrière heeft samengespeeld. Dat zag er, op een blaadje papier, als volgt uit:

Gianluigi Buffon (Juventus); Lilian Thuram (Juventus), Thiago Silva (PSG), Alessandro Nesta (Milan), Maxwell (PSG); Patrick Vieira (Juventus), Xavi (Barcelona), Pavel Nedved (Juventus); Lionel Messi (Barcelona), Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho (Barcelona).

Op de bank: Julio Cesar (Inter, al had hij eerst David De Gea geschreven), Andres Iniesta (Barcelona), Fabio Cannavaro (Juventus), Gennaro Gattuso (Milan), Clarence Seedorf (Milan).