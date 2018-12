Werken in de telecomsector: ‘Het is een wereld vol verandering’

Om de uitdagingen van de nieuwe digitale technologieën het hoofd te bieden, bundelden Telenet en Solutions 30 dit jaar de krachten in de joint venture Unit-T. Netwerktechniekers, onderhoudstechnici en helpdeskmedewerkers komen aan de Schaliënhoevedreef in Mechelen terecht in een wereld die niet stilstaat.

“Het is werkelijk een wereld vol verandering”, beaamt repair technieker in-home Bjorn Druyts (31) uit Olmen (Balen). Een maand na de opstart van Unit-T in juli ging hij voor het bedrijf in Mechelen aan de slag. “Elke dag is er wel een opdracht bij waar je nog van bijleert of die godvergeten kennis weer opfrist. Voordien was ik als planner actief in de logistieke sector om lossen en laden en transportbewegingen in goede banen te leiden, een job binnen vier muren en dat vond ik redelijk saai. Nu is het elke dag weer een uitdaging”, getuigt hij.

Internet of Things

Unit-T is gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van slimme toestellen bij bedrijven en particulieren. “Met de joint venture willen we een vooraanstaande rol spelen op de Belgische markt van nieuwe digitale technologieën, zoals Internet of Things (IoT). Onze sector staat niet stil, de technologische voortuitgang voltrekt zich aan een razend tempo. We dragen human capital en constante bijscholing van medewerkers hoog in het vaandel. Daarom hebben we een intern opleidingscentrum om nieuwe kandidaten op te leiden en interne mobiliteit en doorgroeimogelijkheden te promoten”, vertelt Koen Verbergt, CEO van Unit-T.

“Ook kandidaten zonder diploma of ervaring krijgen bij ons de kans om zich te specialiseren en te groeien in hun rol. Voor hen zorgen we voor een doorgedreven opleiding met begeleiding op de baan”, voegt hij eraan toe.

Constant bijleren

Ook Bjorn Druyts had geen voorafgaande ervaring. “Ik ben van opleiding automechanieker. Door zelfstudie had ik me al wel wat verdiept in ICT en door technici van Telenet die bij ons thuis over de vloer kwamen, werd ik geprikkeld door de job. Toen de mogelijkheid zich voordeed, besloot ik de stap te zetten. Er wordt wel degelijk werk gemaakt van een goede opleiding”, getuigt hij. “Wat ook fijn is, is dat je dagelijks wordt gebriefd met weetjes en nieuwtjes. Dat kan gaan over nieuwe producten, nieuwe technologieën,... Via mailings of het eigen platform dat we daarvoor hebben. Je voelt je erbij betrokken en leert constant bij. Het is vernieuwend voor zowel jonge als oudere werknemers”, stelt Bjorn Druyts.

“We hebben ook een veelzijdige job”, gaat hij voort. “Als repair technieker maak je een diagnose en zoek je naar een oplossing voor een probleem. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wifi-gebruik, tv-gebruik of de apps van Telenet. Na enkele maanden sluipt er wel een zekere routine in, maar kom je toch nog altijd andere dingen tegen. Het is bovendien fijn dat je klanten tevreden kunt stellen en hen iets kunt bijleren.”

Lees verder:

>

>

>