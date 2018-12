President Trump legt 230 meter af om rouwende George Bush te bezoeken en gebruikt daarvoor acht voertuigen

De Amerikaanse president Donald Trump verwelkomde dinsdag zijn rivaal George W. Bush, na het overlijden van diens vader, in Washington. Een mooi gebaar, dat uitdraaide op een vreemd geval van decadentie: Trump moest namelijk amper 230 meter afleggen, maar gebruikte daarvoor een colonne van acht voertuigen.

In het Capitool in Washington vond dinsdag de afscheidsplechtigheid van de overleden oud-president George Bush Sr. plaats. Zijn zoon, eveneens voormalig Amerikaans president, George W. Bush en diens vrouw Laura verbleven voor de gelegenheid in Blair House, de gastresidentie van het Witte Huis.

President Donald Trump heette Bush Jr. en zijn vrouw welkom. Een gebaar waarmee Trump een politieke kloof overbrugde. Het is een publiek geheim dat het op zijn zachtst gezegd niet botert tussen de huidige bewoner van het Witte Huis en de familie Bush. De manier waarop Trump dat deed, leidde echter tot veel gefronste wenkbrauwen. Voor de tocht van amper 230 meter nam de president zijn limousine en liet zich vergezellen door een colonne van nog eens zeven voertuigen.

Weigeren te wandelen

Dat is een opmerkelijke stijlbreuk met zijn voorgangers. De wandeltocht van het Witte Huis naar Blaire House duurt slechts enkele minuten en heeft symbolisch belang. Zo begeleidde Barack Obama de Chinese president Xi Jinping naar de gastresidentie na een staatsdiner in 2015.

Het is niet voor het eerst dat Trump kritiek krijgt omdat hij zich laat rijden in plaats van de benenwagen te nemen. Tijdens de G7-top in 2017 moesten de wereldleiders 640 meter lopen voor een fotomoment. De Amerikaan nam als enige de wagen, de rest ging te voet.