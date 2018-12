Nieuwe aanslag in Antwerps drugsmilieu: explosief op auto van zus geliquideerde crimineel

Deurne / Antwerpen - Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd op een auto in de De Gilmanstraat in Deurne-Noord. De auto, eigendom van de zus van een vermoorde drugscrimineel, raakte beschadigd nadat een explosief dat op het voertuig bevestigd was ontplofte.

De hulpdiensten werden afgelopen nacht rond 2.15 uur naar de De Gilmanstraat in Deurne gestuurd nadat daar een luide knal had geklonken. Ter plaatse bleek dat op een auto die in de straat geparkeerd stond een explosief bevestigd geweest was, en dat die ontploffing voor schade aan het voertuig en aan enkele gebouwen in de straat had gezorgd.

“Ik kan bevestigen dat er een ontploffing aan een auto geweest is”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. In de loop van de nacht kwam ontmijningsdienst Dovo ter plaatse.

Het onderzoek werd ondertussen overgenomen door de speurders van de federale gerechtelijke politie. Alles wijst er namelijk op dat ook deze aanslag aan het drugsmilieu gelinkt is. De auto is eigendom van de zus van Samir E.B. (foto), een Antwerpse drugscrimineel die eind 2017 in Rotterdam vermoord werd. E.B. werd in Antwerpen in 2015 veroordeeld tot drie jaar cel in een onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In het dossier werd hem een beperkte rol toegeschreven, maar in het milieu heeft men E.B. altijd een grotere rol toebedeeld.