Illegale taxichauffeur vrijgesproken voor onopzettelijke doding Didier (25): jongeman uit taxi gezet en verdronken

Antwerpen / Merksem / Schilde - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de bestuurder van een illegale taxi woensdag vrijgesproken voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde. De chauffeur had hem twee jaar geleden in de Glasstraat in Merksem uit zijn wagen gezet, waarna de dronken twintiger wat verderop in een dok was gesukkeld en verdronk. De rechtbank vond het niet bewezen dat de bestuurder verantwoordelijk is voor zijn dood.

Didier Bartholomeus uit Schilde had in de nacht van 25 op 26 september 2016 zijn verjaardag gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Om 6 uur ‘s morgens werd hij door een portier aan de deur gezet, omdat hij te dronken was. De twintiger had daarna voor 20 euro een illegale taxi genomen, bestuurd door Saddam E.A. (27) uit Merksem. Die zou hem naar Schilde brengen.

Verdronken

Toen Didier zich onderweg lastig begon te gedragen, werd hij in de Glasstraat in Merksem uit de wagen gezet. De Schildenaar verdween daarna spoorloos. Saddam E.A. bracht de volgende dag zijn gsm naar de politie en zei dat Didier het toestel in zijn wagen was vergeten. Hij had ook zijn portefeuille achtergelaten, maar die had Saddam E.A. de avond voordien al weggegooid, omdat er toch niets van waarde meer in zat.

Het lichaam van Didier werd op 28 september 2016 uit het Dokske in Merksem gehaald. Hij was verdronken. Het slachtoffer had 3,75 promille alcohol en sporen van cocaïne in zijn bloed. Saddam E.A. werd vervolgd voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, maar de rechtbank vond het niet bewezen dat hij strafrechtelijk verantwoordelijk was. Ook voor de ‘bedrieglijke verberging’ van Didiers portefeuille werd hij vrijgesproken.