Club Brugge-fan verloor iPhone in stadion met bijna 70.000 fans. Deze week vond ze hem in de bus met vriendelijk briefje erbij

Goed nieuws voor Claire Saïm, supporter van Club Brugge. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund vorige week was ze haar smartphone kwijtgespeeld. Die is nu terecht, dankzij een oplettende fan.

Kort nadat Claire ontdekte dat haar gsm verdwenen was, had haar papa de smartphone laten blokkeren en via iCloud laten weten dat de iPhone verloren was, met de nodige contactgegevens. En dat loonde. Het toestel werd in het stadion van Dortmund – met bijna 70.000 fans – teruggevonden.

Gisteren (dinsdag, nvdr) zat de iPhone in de bus van de familie, in een postpakketje van Borussia Dortmund en met een begeleidende brief waarin de club zijn dank uitdrukt om de match bij te wonen. “We waren dolblij. Dat iemand het toestel gewoon binnenbracht, is hartverwarmend.”