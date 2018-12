Moeder al drie weken op de vlucht met 4-jarig dochtertje omdat ze niet wil dat kind wordt geplaatst

De politie is op zoek naar Isabelle, een 45-jarige moeder, en haar dochter van vier jaar. De Jeugdbeschermingsdienst vond het beter om het kind tijdelijk te plaatsen na vermoedens van misbruik. Maar daar wilde de mama niet van weten. Drie weken geleden vertrok ze met haar dochtertje. Ze wordt nu gezocht voor kinderontvoering.

Het is de verantwoordelijke van de crèche die alarm sloeg. Het kind reageerde vreemd telkens een van de kinderverzorgsters in Luik het meisje een propere luier wilde aandoen. Dat kon wijzen op misbruik. Er startte een discreet onderzoek.

De vriend van de vrouw werd met de feiten geconfronteerd en zette een maand geleden plots een punt achter zijn relatie met Isabelle. Tegen de man, zo blijkt intussen, werd eerder al een klacht ingediend door zijn vroegere vriendin. Zij verliet hem wegens ongepast gedrag bij een van haar kinderen. Maar er is blijkbaar geen link gelegd tussen beide feiten.

De Jeugdbeschermingsdienst oordeelde op 6 november dat het beter was om het kind tijdelijk op te nemen in een gespecialiseerde afdeling in het ziekenhuis “om de psychologische en relationele ontwikkeling van het kind te verzekeren”, zo staat in een brief aan de ouders.

Geen teken van leven

Isabelle moet daarop in paniek geslagen zijn en is nog dezelfde dag vertrokken met haar dochtertje. Niemand weet waar ze zijn en of ze in goede gezondheid verkeren. Haar mama, Denise, is erg ongerust over het lot van haar dochter en kleindochter en hoopt snel een teken van leven te krijgen. “Het is niet haar gewoonte om zo lang niets van zich te laten horen”, zegt ze.

Ook Isabelles boezemvriend Marc Radelet maakt zich zorgen. “Ik heb haar al tientallen keren proberen te bellen, maar zonder resultaat. Ik hoop dat ze snel naar huis komt of toch laat weten dat alles goed met hen gaat”, zegt hij.

Volgens meester Raphael D’Amico, advocaat van Isabelle, had zijn cliënte vooral het gevoel dat niemand naar haar luisterde en dat ze geen kans had gekregen om zich te verdedigen tegen de beslissing van de Jeugdbeschermingsdienst SOS Enfants.

Isabelle en haar dochtertje worden nu door het gerecht opgespoord. Er loopt een onderzoek tegen de vrouw voor kinderontvoering. In het belang van moeder en kind is nog geen opsporingsbericht verspreid.