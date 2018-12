Jean-Marie Pfaff wordt buschauffeur: “Mensen die naar zee willen: bel maar”

Jean-Marie Pfaff, die dinsdag zijn 65ste verjaardag vierde, heeft een nieuwe passie ontdekt: hij is nu buschauffeur. De ex-Rode Duivel kocht een oude Audi-bus met 350.000 kilometer op de teller. “Die bus is fantastisch ingericht”, zegt Pfaff. “De autoraceteams van Audi gebruikten hem vroeger om tactische besprekingen in te houden. Ik had een paar jaar geleden al gezegd aan de baas van Audi dat ik hem wou kopen als hij hem van de hand zou doen. En vorige maand belde hij me plots. Ik ken die mens goed.”